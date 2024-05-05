Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı
Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, şüphe üzerine durdurulan araçta ve içindeki Serkan O. ile Samet O'nun üzerinde arama gerçekleştirdi. Aramada, 59 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.