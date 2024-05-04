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        Adrenalin tutkunları Melen Çayı'nda rafting yaptı

        Türkiye'nin önemli rafting parkurlarından Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı, maceraseverleri ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 18:05 Güncelleme: 04.05.2024 - 18:05
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        Adrenalin tutkunları Melen Çayı'nda rafting yaptı
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        Türkiye'nin önemli rafting parkurlarından Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı, maceraseverleri ağırladı.

        Hafta sonu tatilini fırsat bilen çok sayıda yerli ve yabancı turist, yağışların ardından debisi yükselen Dokuzdeğirmen köyündeki rafting işletmelerine geldi.

        Ankara, İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Sakarya gibi çevre illerden günübirlik gelen tatilciler, parkurda rafting yaparak heyecan dolu dakikalar yaşadı.

        Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine, turların eğlenceli ve dolu dolu geçtiğini söyledi.

        Yaklaşık bir ay önce sezonun açılmasının ardından maceraseverlerin yoğun olarak bölgeye geldiğini belirten Tepe, "Hedefimizi bu yıl 350-400 bin katılımcı olarak belirlemiştik. Bu hedefe ulaşacağımıza eminiz." dedi.

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