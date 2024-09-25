Düzce Üniversitesinde "Kampüse Hoş Geldin" etkinlikleri başladı

Düzce'de üniversite öğrencileri için düzenlenen "Kampüse Hoş Geldin" etkinlikleri başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler Düzce Üniversitesi (DÜ) kampüsünde düzenlenen birbirinden farklı spor etkinlikleriyle keyifli zaman geçiriyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, öğrenci topluluklarının standını tek tek ziyaret ederek öğrencilerle tanışıp onların istek ve önerilerini dinleyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Düzce Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinliklerde dart, denge oyunu, zeka oyunları, basketbol, tenis, masa tenisi, curling, bilek güreşi, okçuluk gibi etkinlikler ve sürpriz aktiviteler yer alıyor.