Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce Üniversitesinde "Kampüse Hoş Geldin" etkinlikleri başladı

        Düzce'de üniversite öğrencileri için düzenlenen "Kampüse Hoş Geldin" etkinlikleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 15:15 Güncelleme: 25.09.2024 - 15:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce Üniversitesinde "Kampüse Hoş Geldin" etkinlikleri başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'de üniversite öğrencileri için düzenlenen "Kampüse Hoş Geldin" etkinlikleri başladı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler Düzce Üniversitesi (DÜ) kampüsünde düzenlenen birbirinden farklı spor etkinlikleriyle keyifli zaman geçiriyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, öğrenci topluluklarının standını tek tek ziyaret ederek öğrencilerle tanışıp onların istek ve önerilerini dinleyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Düzce Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinliklerde dart, denge oyunu, zeka oyunları, basketbol, tenis, masa tenisi, curling, bilek güreşi, okçuluk gibi etkinlikler ve sürpriz aktiviteler yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polat çifti Kübra Aykut'un cenazesinde
        Polat çifti Kübra Aykut'un cenazesinde
        Altında rekor üstüne rekor
        Altında rekor üstüne rekor
        Bakan Şimşek’ten ‘ilave vergi’ açıklaması
        Bakan Şimşek’ten ‘ilave vergi’ açıklaması
        Başkent'te yaşandı! Çocukların kavgası cinayetle bitti!
        Başkent'te yaşandı! Çocukların kavgası cinayetle bitti!
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        Tosuncuk için 88 bin 302 yıl hapis talebi!
        Tosuncuk için 88 bin 302 yıl hapis talebi!
        Türkiye güzeli, atandı ama gitmedi
        Türkiye güzeli, atandı ama gitmedi
        Süper yatta süper tatil
        Süper yatta süper tatil
        Öğrenci velisi öğretmeni delgeçle dövdü!
        Öğrenci velisi öğretmeni delgeçle dövdü!
        Uçurumda cesedi bulunmuştu: Eski imamı öldürüp kaza süsü vermişler
        Uçurumda cesedi bulunmuştu: Eski imamı öldürüp kaza süsü vermişler
        Yağmura rağmen 9 ayın en düşüğü!
        Yağmura rağmen 9 ayın en düşüğü!
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Fenerbahçe'den milli takım kararı!
        Fenerbahçe'den milli takım kararı!
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Yerçekimi giderse 5 saniyede neler olur?
        Yerçekimi giderse 5 saniyede neler olur?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        Düzce'de anaokulu öğrencileri ve "özel" çocuklar itfaiyeyi ziyaret etti
        Düzce'de anaokulu öğrencileri ve "özel" çocuklar itfaiyeyi ziyaret etti
        Uzman ellerde iyileştirilen kızıl şahin göç yolculuğuna devam edecek
        Uzman ellerde iyileştirilen kızıl şahin göç yolculuğuna devam edecek
        Genişletilmiş gerçeklik laboratuvarı liselilere bilim ve keşif yolunda kapı...
        Genişletilmiş gerçeklik laboratuvarı liselilere bilim ve keşif yolunda kapı...
        Düzce'de balıkçılar bol miktarda palamutla limana döndü
        Düzce'de balıkçılar bol miktarda palamutla limana döndü
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Düzce'de Orhan Özdemir Fen Lisesinin ek hizmet binaları açıldı
        Düzce'de Orhan Özdemir Fen Lisesinin ek hizmet binaları açıldı