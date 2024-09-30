Düzce'de meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

Otoyolun Ankara istikameti Kaynaşlı mevkisinde ise İ.Ö. yönetimindeki 34GIF 960 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Kazada, sürücü ile araçtaki S.C. yaralandı.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan H.K. ve Ü.Ç, ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

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