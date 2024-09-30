Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde meydana gelen 2 trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 15:15 Güncelleme: 30.09.2024 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde meydana gelen 2 trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden İ.K. idaresindeki 34 HU 7928 plakalı otomobil, Gümüşova rampaları mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan H.K. ve Ü.Ç, ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

        Otoyolun Ankara istikameti Kaynaşlı mevkisinde ise İ.Ö. yönetimindeki 34GIF 960 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Kazada, sürücü ile araçtaki S.C. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla ildeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Plajda heyelan! Bir anda çöktü, Ezgi'nin ölümüne yol açtı!
        Plajda heyelan! Bir anda çöktü, Ezgi'nin ölümüne yol açtı!
        "Lübnanlılar savaş istemiyor"
        "Lübnanlılar savaş istemiyor"
        AFAD'dan 23 şehre "sarı", 3 ile "turuncu" uyarı!
        AFAD'dan 23 şehre "sarı", 3 ile "turuncu" uyarı!
        Osimhen'de sorun yok!
        Osimhen'de sorun yok!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        "Olağanüstü protesto"
        "Olağanüstü protesto"
        8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Evini taşladılar, duvarlarına yazı yazdılar
        8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Evini taşladılar, duvarlarına yazı yazdılar
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Konya'da satılık ada!
        Konya'da satılık ada!
        İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i
        İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        Spor yazarları ne dedi?
        Spor yazarları ne dedi?
        İstanbul'da çakarlı driftli düğün konvoyu | Bakan Yerlikaya: "Gereği yapıldı"
        İstanbul'da çakarlı driftli düğün konvoyu | Bakan Yerlikaya: "Gereği yapıldı"
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        Sevdiğiniz havalar kişiliğinizi ele veriyor!
        Sevdiğiniz havalar kişiliğinizi ele veriyor!
        Space X kapsülü uzayda mahsur kalan astronotlar için harekete geçti
        Space X kapsülü uzayda mahsur kalan astronotlar için harekete geçti
        İlk 100'süzler
        İlk 100'süzler
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Aylıktaki düşüşten korunma formülü
        Aylıktaki düşüşten korunma formülü
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?

        Benzer Haberler

        Düzce Akçakoca'da kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu yükseldi
        Düzce Akçakoca'da kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu yükseldi
        Anadolu Otoyolu Düzce kesimindeki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
        Anadolu Otoyolu Düzce kesimindeki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
        Düzce'de kaza yapan aracın sürücüsüne yardım etmek isteyen 2 kişiye otomobi...
        Düzce'de kaza yapan aracın sürücüsüne yardım etmek isteyen 2 kişiye otomobi...
        Düzce'de yayladaki ahşap barakada çıkan yangında 1 kişinin cesedi bulundu
        Düzce'de yayladaki ahşap barakada çıkan yangında 1 kişinin cesedi bulundu
        Düzce'de güvenli sürüşe dikkati çeken motosikletliler konvoy oluşturup Koru...
        Düzce'de güvenli sürüşe dikkati çeken motosikletliler konvoy oluşturup Koru...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Düzce'de ziyaretlerde bulundu
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Düzce'de ziyaretlerde bulundu