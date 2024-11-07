Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı sonbahar renkleri arasında vakit geçirme imkanı sunuyor
Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı, ziyaretçilerini sonbahar renkleri arasında ağırlıyor.
Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı, ziyaretçilerini sonbahar renkleri arasında ağırlıyor.
Güzeldere köyünde bulunan ve 130 metre yükseklikten akan şelaleyi saran köknar ve çınar ağaçları, sonbaharın renklerine büründü.
Sarı, kahverengi ve yeşilin tonlarının hakim olduğu tabiat parkı, güzel görüntü oluşturdu.
Ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı sunan tabiat parkı, foto safari yapanların da gözde mekanları arasında yer alıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.