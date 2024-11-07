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        Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı sonbahar renkleri arasında vakit geçirme imkanı sunuyor

        Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı, ziyaretçilerini sonbahar renkleri arasında ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 10:26 Güncelleme: 07.11.2024 - 11:30
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        Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı sonbahar renkleri arasında vakit geçirme imkanı sunuyor
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        Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı, ziyaretçilerini sonbahar renkleri arasında ağırlıyor.

        Güzeldere köyünde bulunan ve 130 metre yükseklikten akan şelaleyi saran köknar ve çınar ağaçları, sonbaharın renklerine büründü.

        Sarı, kahverengi ve yeşilin tonlarının hakim olduğu tabiat parkı, güzel görüntü oluşturdu.

        Ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı sunan tabiat parkı, foto safari yapanların da gözde mekanları arasında yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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