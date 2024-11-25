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        Düzce'de midibüsün çarptığı yaya öldü

        Düzce'de midibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 20:37 Güncelleme: 25.11.2024 - 20:54
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        Düzce'de midibüsün çarptığı yaya öldü
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        Düzce'de midibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        D-100 kara yolunun Ankara istikametinde seyreden Ö.E. idaresindeki 81 ACE 526 plakalı midibüs, Melen Köprüsü üzerinde Samet Eker'e çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelince yapılan kontrolde Eker'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Eker’in cenazesi olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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