Düzce'de midibüsün çarptığı yaya öldü

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelince yapılan kontrolde Eker'in hayatını kaybettiği belirlendi.

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