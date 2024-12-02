Düzce'de engelliler, çalışanları özel bireylerden oluşan kafede günlerini kutladı

Bazı engellilerin şarkı söylediği, bazılarının müzik eşliğinde eğlendiği etkinlik sonunda hep birlikte pasta kesildi.

Dezavantajlı bireylerin toplumsal hayata adapte olabilmeleri için Düzce Belediyesince 9 yıl önce hizmete açılan ve çalışanlarının tamamı engellilerden oluşan Kusursuz Kafe'de gerçekleştirilen programda, katılımcılara önce yemek ikram edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce engellilere yönelik özel etkinlik düzenlendi.

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