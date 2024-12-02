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        Düzce'de engelliler, çalışanları özel bireylerden oluşan kafede günlerini kutladı

        Düzce'de yaşayan engelliler, çalışanlarının tamamı özel gereksinimli bireylerden oluşan Kusursuz Kafe'de müzik eşliğinde eğlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 15:57 Güncelleme: 02.12.2024 - 15:57
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        Düzce'de engelliler, çalışanları özel bireylerden oluşan kafede günlerini kutladı
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        Düzce'de yaşayan engelliler, çalışanlarının tamamı özel gereksinimli bireylerden oluşan Kusursuz Kafe'de müzik eşliğinde eğlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce engellilere yönelik özel etkinlik düzenlendi.

        Dezavantajlı bireylerin toplumsal hayata adapte olabilmeleri için Düzce Belediyesince 9 yıl önce hizmete açılan ve çalışanlarının tamamı engellilerden oluşan Kusursuz Kafe'de gerçekleştirilen programda, katılımcılara önce yemek ikram edildi.

        Bazı engellilerin şarkı söylediği, bazılarının müzik eşliğinde eğlendiği etkinlik sonunda hep birlikte pasta kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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