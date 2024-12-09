DÜZDEF Yönetim Kurulu üyeleri Gölyaka'da buluştu

DÜZDEF Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Çakmak, burada yaptığı konuşmada, dernek programlarının aylık periyotlar halinde devam ettiğini, her ay farklı ilçede bir araya gelerek kentin tanıtımına katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

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