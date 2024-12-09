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        DÜZDEF Yönetim Kurulu üyeleri Gölyaka'da buluştu

        Düzce Dernekler Federasyonu (DÜZDEF) Yönetim Kurulu üyeleri Gölyaka ilçesinde bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 11:07 Güncelleme: 09.12.2024 - 11:07
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        DÜZDEF Yönetim Kurulu üyeleri Gölyaka'da buluştu
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        Düzce Dernekler Federasyonu (DÜZDEF) Yönetim Kurulu üyeleri Gölyaka ilçesinde bir araya geldi.

        İlçedeki bir işletmede düzenlenen kahvaltı programında buluşan yönetim kurulu üyeleri, ilçenin tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla istişarelerde bulundu.

        DÜZDEF Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Çakmak, burada yaptığı konuşmada, dernek programlarının aylık periyotlar halinde devam ettiğini, her ay farklı ilçede bir araya gelerek kentin tanıtımına katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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