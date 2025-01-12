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        Bolu Dağı ve Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde sis etkili oldu

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi ile Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis görüş mesafesini düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 11:00 Güncelleme: 12.01.2025 - 11:09
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        Bolu Dağı ve Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde sis etkili oldu
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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi ile Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis görüş mesafesini düşürdü.

        İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yer alan Karayolları Kavşağı, Karanlıkdere ve Bakacak mevkilerinde sis hakim oldu. Sürücüler, rampalı ve virajlı yolların bulunduğu güzergahta yavaş seyretti.

        Karayolları ve polis ekipleri, bölgeden geçen sürücüleri aşırı hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde de sis etkisini gösterdi.

        Otoyolun Düzce gişeleri, Beyköy, Sinirci, Gölyaka ve Yeşilyayla mevkilerinde görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücüler dikkatli ilerledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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