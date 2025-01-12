Bolu Dağı ve Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde sis etkili oldu

Karayolları ve polis ekipleri, bölgeden geçen sürücüleri aşırı hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yer alan Karayolları Kavşağı, Karanlıkdere ve Bakacak mevkilerinde sis hakim oldu. Sürücüler, rampalı ve virajlı yolların bulunduğu güzergahta yavaş seyretti.

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