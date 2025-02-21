Düzce'de kar ve buzlanma trafik kazalarına neden oldu

Öte yandan kar nedeniyle 13 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, sorumluluk sahasında 20 iş makinesi ve 45 personelle köy yollarını açmak için çalışma yürütüyor.

Yaralanmanın olmadığı kazalar, hasara neden oldu.

Kentte etkisini artıran yağışın ardından karla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, kaygan zeminde kontrolden çıkarak diğer araçlara ve bariyerlere çarptı.

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