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        Düzce'de kar ve buzlanma trafik kazalarına neden oldu

        Düzce'de kar ve buzlanma trafik kazalarına yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 12:05 Güncelleme: 21.02.2025 - 12:05
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        Düzce'de kar ve buzlanma trafik kazalarına neden oldu
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        Düzce'de kar ve buzlanma trafik kazalarına yol açtı.

        Kentte etkisini artıran yağışın ardından karla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, kaygan zeminde kontrolden çıkarak diğer araçlara ve bariyerlere çarptı.

        Kaynaşlı ilçesinde ise ekmek taşıyan hafif ticari araç, buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi.

        Yaralanmanın olmadığı kazalar, hasara neden oldu.

        Öte yandan kar nedeniyle 13 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, sorumluluk sahasında 20 iş makinesi ve 45 personelle köy yollarını açmak için çalışma yürütüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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