Düzce'de okul bahçesine giren karaca cep telefonuyla görüntülendi

O sırada teneffüste olan öğrencilerin sesinden ürken hayvan, bahçenin istinat duvarının dibinde bir süre bekledikten sonra duvardan atlayarak kaçtı.

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