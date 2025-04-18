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        Düzce'de okul bahçesine giren karaca cep telefonuyla görüntülendi

        Düzce'nin Çilimli ilçesinde okul bahçesine giren karaca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 20:08 Güncelleme: 18.04.2025 - 20:08
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        Düzce'de okul bahçesine giren karaca cep telefonuyla görüntülendi
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        Düzce'nin Çilimli ilçesinde okul bahçesine giren karaca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        İlçedeki Topçular İlkokulu bahçesine karaca girdi.

        O sırada teneffüste olan öğrencilerin sesinden ürken hayvan, bahçenin istinat duvarının dibinde bir süre bekledikten sonra duvardan atlayarak kaçtı.

        O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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