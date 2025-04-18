Düzce'de okul bahçesine giren karaca cep telefonuyla görüntülendi
Düzce'nin Çilimli ilçesinde okul bahçesine giren karaca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Düzce'nin Çilimli ilçesinde okul bahçesine giren karaca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İlçedeki Topçular İlkokulu bahçesine karaca girdi.
O sırada teneffüste olan öğrencilerin sesinden ürken hayvan, bahçenin istinat duvarının dibinde bir süre bekledikten sonra duvardan atlayarak kaçtı.
O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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