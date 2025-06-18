Düzce'de depremin ardından yıkılarak yeniden inşa edilen camide yazı ve tezyinat çalışması

Düzce'de depremde ağır hasar aldıktan sonra yıkılarak yeniden inşa edilen Sarayyeri Camisi'nin içindeki yazı ve tezyinat çalışmaları, Düzce Üniversitesi (DÜ) öğretim görevlilerinden hat sanatçısı Ebubekir Altıok tarafından yapıldı.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, 23 Kasım 2022'de Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan Sarayyeri Camisi yıkım işlemi tamamlandıktan sonra yeniden inşa edildi.

DÜ Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi hat sanatçısı Ebubekir Altıok ise caminin içindeki yazı ve tezyinat çalışmalarını yürüttü.

Altıok'un çalışmaları mekana tarihi ve manevi derinlik kazandırdı.

Caminin iç mekan yazıları, Altıok tarafından klasik Osmanlı üslubunda tasarlandı, koyu yeşil zemin üzerine altın yaldızla "celi sülüs" hatla yazılan kitabelerde ise "Allah (CC)", "Muhammed (SAV)" ve dört büyük halifenin isimlerinin yanı sıra, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin levhaları yer aldı.

Müezzin mahfiline özgü hazırlanan "Bilâl-i Habeşi (RA)" levhası ise hem estetik hem de anlam bakımından dikkati çekici unsur olarak konumlandı. Levha, sadece sanat eseri değil, aynı zamanda İslam tarihindeki ilk müezzin olan Bilal-i Habeşi'nin eşitlik, adalet ve imanla direniş temalarını temsil ediyor.

Düzce'nin kültürel dokusuna ve dini hayatına yeniden kazandırılan Sarayyeri Camisi, yapılan çalışmalarla hem ibadet mekanı hem de sanatı ve geçmişi bugüne taşıyan simge haline geldi.