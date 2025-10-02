Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

Beyciler Mahallesi'nde bir evde ise eş zamanlı düzenlenen operasyonda 28 sentetik uyuşturucu hap ve 1 gram kokain ele geçirilen A.M.Ö, Ö.B. ve A.Ç gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte 2 ayrı bölgede uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

