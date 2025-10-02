Habertürk
        Düzce Haberleri

        Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Giriş: 02.10.2025 - 01:37 Güncelleme: 02.10.2025 - 01:37
        Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı
        Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte 2 ayrı bölgede uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

        Teknik ve fiziki takip sonucu H.A'nın Derelitütüncü Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonda 17 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, H.A. gözaltına alındı.

        Beyciler Mahallesi'nde bir evde ise eş zamanlı düzenlenen operasyonda 28 sentetik uyuşturucu hap ve 1 gram kokain ele geçirilen A.M.Ö, Ö.B. ve A.Ç gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

