Bolu Dağı'nda tır ile otobüsün çarpıştığı kaza ulaşımı aksattı

Kaza bir süre ulaşımda aksamaya neden olurken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde tır ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kaza ulaşımda aksamaya neden oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.