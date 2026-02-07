Habertürk
Habertürk
        Düzce Haberleri

        Düzce'de "Türkiye Sohbetleri" toplantısı düzenlendi

        Düzce'de Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında "Türkiye Sohbetleri" toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 17:25 Güncelleme: 07.02.2026 - 17:25
        Düzce'de "Türkiye Sohbetleri" toplantısı düzenlendi
        Düzce'de Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında "Türkiye Sohbetleri" toplantısı yapıldı.

        Düzce Valiliği ve Sivil Dayanışma Platformu tarafından Kalıcı Konutlar bölgesindeki Erguvan Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Mehmet Makas, Türkiye Yüzyılı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kutlu yürüyüş, yeniden diriliş, inşa ve ihya yoluna girildiğini söyledi.

        Makas, bu yolda herkesin kenetlenmesi gerektiğini vurgulayarak, "86 milyon birbirini sevecek ve böylece Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla yürüyeceğiz. Özlenen, beklenen, Türk milletinin dünyaya nizam vermesidir. Mazlum coğrafyalarda tekrar adaleti ve hoşgörüyü tesis etmesi, inşallah gerçekleşecek." dedi.

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Selim Köroğlu da Türkiye Yüzyılı vizyonunu, tek bayrak, tek millet, tek, devlet ve tek vatan düsturu çerçevesinde her vatandaşın daha müreffeh, demokratik, terörden arındırılmış, tam bağımsız Türkiye'ye kavuşması ideali olarak tanımladı.

        Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan da "Terörsüz Türkiye" sürecine değinerek, "Bu sürecin esas ismi, Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecidir. Bu sürecin temel hedefi, Türkiye'deki siyasetin, siyasi partilerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin terör vesayetinden arındırılmasıdır. Bölge halkının üzerine kümelenen terör baskısından arındırılması, terör örgütünün silahsızlandırılması ve yok edilmesidir." diye konuştu.

        AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Aydoğan Ahıakın ve İstanbul Topkapı Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Alkin'in de konuşma yaptığı programa Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

