Minik öğrenciler bağırsakları inceledi

Çilimli Anaokulu öğrencileri 2023 Eğitim vizyonu kapsamında organlar aracılığıyla bilimle tanışmaya devam ediyor. Minikler bilim atölyesinde bağırsakları inceledi.

Çilimli Anaokulu çocuklar yaparak yaşayarak öğrenme, işbirlikli çalışma, eleştirel düşünme, yaşam boyu öğrenme ve öz düzenleme becerilerini geliştirmek için bağırsaklardan yola çıkıldı. Okulun bilim atölyesinde gerçekleştirilen aktivitede öğrencilere ilk olarak organın adının ne olduğu neye benzediği sorular sorularak çocukların düşünmesine teşvik edildi. Daha sonra öğrenciler bağırsakların karın boşluğunda yer aldığını, ince ve kalın bağırsak olmak üzere iki çeşidinin olduğunu, bağışıklık sistemindeki görevlerinin büyük çoğunluğunu yerine getirdiği anlatıldı. Ayrıca, bağırsaklara ikinci beyin de dendiği aktarılırken, ince ve kalın bağırsakların insan vücudunda ki yararları miniklere anlatıldı. Bağırsaklara yararlı ve zararlı yiyecek, alışkanlık ve davranışlar hakkında bilgilendirilen öğrenciler bağırsakları büyüteçle yakından inceleme imkanı buldu. Son olarak bağırsaklara dokunan öğrenciler bağırsakların uzunluğunu, dokusunu, yapısını somut olarak deneyimlere fırsatı buldu.

DÜZCE 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:42

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