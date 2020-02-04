Başkan Yanmaz, "Musluk suyunu gönül rahatlığı ile içebilirsiniz"

Akçakoca Belediyesi içme suyu arıtma tesisinin 2020 yılının Ocak ayında alınan su numuneleri denetlendi. Başkan Okan Yanmaz vatandaşlara "Musluk suyunu gönül rahatlığı ile içebilirsiniz" dedi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yıl başında faaliyete geçen içme suyu aratma tesisinin ardından sudan örnekler alındı. Alınan su numunesi Düzce Sağlık İl Müdürlüğü'ne Düzce Halk Sağlık Müdürlüğü ve Akçakoca Belediyesi laboratuvarlarında tüm yönleri ile analiz edildi. Yapılan Laboratuvar incelemeleri sonrasında alınan su numunelerinin, standartlara uygun, temiz ve sağlıklı olduğu belirtildi.

Halk sağlığını çok önemsediklerini belirten Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ise, "İlçemizdeki Su Analizleri her ay düzenli olarak laboratuvar ortamından inceleniyor.Yapılan incelemede suyumuz sağlıklı ve ve temiz çıktı. Tüm vatandaşlarımız musluklardan akan suları gönül rahatlığı ile içebilir" dedi.

DÜZCE 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:30

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