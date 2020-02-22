Otobüs kazalarını önleme toplantısı Akçakoca’da yapıldı

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– İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan Otobüs kazalarını önleme çalışmaları Düzce’nin Akçakoca ilçesinde de gerçekleştirildi.

Son zamanlarda artan otobüs kazalarının önüne geçebilmek için İçişleri Bakanlığı’nca başlatılan Otobüs Kazalarını Önleme toplantıları Düzce’nin Akçakoca ilçesinde de gerçekleştirildi. Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Özgür Üngüt, ilçe emniyet müdürü Fatih Ünsal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Ezer ve Akçakoca’da bulunan otobüs firmalarının sahipleri katıldı. Toplu ulaşımın merkezinde yer alan şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin yol ve trafik güvenliliğinin sağlanması ve trafik güvenliğini olumsuz yönde etkileyen trafik kazalarının önüne geçilmesi için oluşturulan toplantıda bilgilendirme yapıldı. Toplumsal farkındalığı arttırmak amacıyla gerçekleştirilen toplantıda katılımcılara kazaların önlenmesi için gerekli faaliyetler aktarıldı.

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