Akçakoca Belediyesinin 25 metrelik teknesi geliyor

Akçakoca İlçe turizmini daha da ileriye taşımak için Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Ocak ayı belediye meclisinde gezi teknesi alınması kararını hayata geçiriyor.

Karadeniz’in incisi Akçakoca’ya gelen misafirlerin ve bölge halkının doğal ve tarihi güzelliklerden daha iyi faydalanmaları için farklı farklı projelere imza atan Belediye Başkanı Okan Yanmaz, daha önce alınmasına karar verilen gezi teknesini yerinde görmek için Antalya’ya gitti. Akçakoca Belediyesi tarafından alınacak 25 metre boyunda Gezi Teknesinin durumunu görmek için kurmaylarıyla Antalya iline giden Başkan Okan Yanmaz, bakım onarım için kızağa alınan tekneyi yerinde inceledi.

Her platformda, Akçakoca’yı turizmde öncelikli yerler arasında olması her türlü fedakarlığı yapacağını söyleyen Başkan Yanmaz, daha önce pazarlığı yapılan teknenin 25 metre boyunda olacağını, içerisinde restoran olan teknenin dört mevsim hizmet vereceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.