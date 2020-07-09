İnternet kafelere şok denetim

– Korona virüs salgını sonrasında normale dönüş süreci devam ederken, uzun süredir kapalı olan ve 1 Temmuz'da hizmete başlayan internet kafeler sıkı şekilde denetleniyor.

Korona virüs salgınının ardından normalleşme sürecine geçilmesi ile birlikte kafeler, internet kafeler ve playstation salonları da açıldı. Çeşitli önlemler alınarak açılmasına izin verilen internet kafelerde ekipleri alınan önlemlere uyulup uyulmadığı konusunda sıkı denetimler yapıyor. Özellikle korona virüs salgınını önlemede önemli olan dezenfektan, siperlik maske, maske gibi koruyucu malzemelerin bulunup bulunmadığını denetleyen ekipler ayrıca salonları kullanan kullanıcılarında maskelerine ve sosyal mesafelerini de inceledi.

Yapılan denetimlerde belirlenen kurallara uymayan internet kafe, kafe ve playstation salonu sahipleri uyarıldı.

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