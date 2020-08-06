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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Soğuksu köyünde sıcak asfalt çalışmaları sürüyor

İHA

– Düzce İl Özel İdaresi ekiplerince Gümüşova Soğuksu köyünde devam eden asfalt çalışmalarını inceleyen Düzce Valisi Cevdet Atay, çalışmaları sürdüren ekibe kolaylık diledi.

Soğuksu köyünde sıcak asfalt çalışmaları sürüyor

– Düzce İl Özel İdaresi ekiplerince Gümüşova Soğuksu köyünde devam eden asfalt çalışmalarını inceleyen Düzce Valisi Cevdet Atay, çalışmaları sürdüren ekibe kolaylık diledi.
Düzce İl Özel İdaresi ekipleri il genelinde asfalt serme çalışmalarını hızlandırdı. Hava şartlarına göre asfalt serme işlemlerini farklı noktalarda sürdüren ekipler son olarak Gümüşova’ya bağlı Soğuksu köyünde asfalt serme işlemine başladı. Düzce Valisi Cevdet Atay, Gümüşova Kaymakamı Fatih Yakınoğlu ve beraberinde ki il genel meclis üyeleri ile birlikte köyde devam eden asfaltlama çalışmalarını inceledi. İl Özel İdaresi genel sekreter Hayri Şen’den asfaltlama çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali Atay, çalışma yapan ve özveri ile işlerini yapan personele kolaylıklar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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