Albayrakoğlu “Gelecek dönemlere imza atacağız”

MSA Film Post Production ilk film projesiyle Ekim ayında motor demeye hazırlanıyor.

İlk filmini Düzce’de çekeceğini açıklayan yapımcı Murat Albayrakoğlu, “Düzce’nin tarihi ve doğal güzellikleri ile İstanbul’a yakın oluşunun diğer yapımcı firmalar için de eşsiz bir fırsat olduğunu söyledi. Ekim ayında çekimleri başlayacak olan komedi türündeki film, Recep İvedik 5 ve 6’da sinemaseverlerin beğenisini kazanan Düzceli başarılı oyuncu Nurullah Çelebi’nin başından geçen ilginç olayları konu ediyor” dedi.



“izleyici keyifli bir film izleyecek”

Başrol için Düzceli ünlü oyuncular ve Düzce’de yaşayan tiyatro sanatçılarıyla görüşmeler gerçekleştireceklerini belirten Yapımcı Murat Albayrakoğlu, projenin Düzce’nin tanıtımı noktasında kilit öneme sahip olduğunu söyledi.

Filmde, sinemaseverler keyifli bir komedi filmi izlemenin yanı sıra; Düzce'de ki Batı Karadeniz'in Efes'i olarak adlandırılan Prusias ad Hypium Antik Kenti, Ceneviz Kalesi, Şelaleler, Efteni Gölü, Müze ve Ören yerlerini yakından tanıma fırsatı bulacak.

Yapımcı Murat Albayrakoğlu “Amacımız Düzce’yi Türkiye genelinde tanıtmak gibi görünse de aslında günümüz teknolojisini en iyi şekilde kullanarak tüm dünyaya tanıtmak. Dijital platformlar sayesinde Avustralya’daki izleyici de Düzce’yi tanıma fırsatı bulacak. Bu benim için her şeyden önemli çünkü Düzce benim karın boşluğum” dedi.



“Projelerimizi dünyaya duyurmak istiyoruz”

Hem ulusal anlamda hem uluslararası platformlarda gelecek dönemlere imza atacaklarını söyleyen Albayrakoğlu, “Çünkü çok çalışıp alışılagelmiş şablonlardan kaçıp, farklı bakış açılarıyla projeler üretiyoruz. Bünyemizde bulunan senarist, yönetmen ve alanında başarılı işler yapmış ekibimizle kaliteli içerikler üretmeye ve hayata anlam katmaya çalışıyoruz. Enerjimiz, heyecanımız yüksek” dedi.

Murat Albayrakoğlu diğer şirketleri NEC Film çatısı altında da birçok televizyon projesi üzerinde çalıştıklarını belirterek “Farklı olduğumuza inanıyoruz çünkü yerel değerleri metropol zekasıyla birleştiriyoruz. Örneğin yeni bir gezi programı çekmeye başladık. Diğer gezi programlarından farklı bir konseptte olacak. İzleyici, içerisinde duygu olan farklı bir gezi programı izleyecek. Umuyorum ki en kısa sürede arzu ettiğimiz televizyon kanalında yayınlanacak” şeklinde konuştu.

Düzce’de kurulan ve faaliyetlerine İstanbul’daki merkez ofisinde devam eden MSA Film Post Production, kurumsal firmalarla yaptığı reklam çalışmalarının yanı sıra yakın geçmişte TRT1’de yayınlanan “Son Çıkış” adlı dizi ve “Özgürlüğün Sesi: Bilal” filmini izleyiciyle buluşturdu.

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