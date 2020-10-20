Kedi ile köpeğin oyunu kamerada

Kuvvetli sağanak var! 10 il için sel uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ramiz Kaan OKTAR/ DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, kedi ve köpeğin birbirleriyle oynarken çekilen görüntüleri ilgi çekti.

Düzce´nin Beyköy beldesinde sokakta oyun oynayan kedi ve köpeğin dostluğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İkilinin sevgi dolu oyunu, köpeğin oyunun dozunu artırarak kedinin üstüne oturması ve kedinin sıkılıp kaçmasından sonra son buldu. Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken yüzlerce beğeni aldı. DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Ramiz Kaan OKTAR

2020-10-20 12:14:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.