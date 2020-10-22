21 Branşta eğitim verecek çocuk kulübü eğitimleri başladı

Düzce Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hayata geçirilen Çocuk Kulübü, yeni dönem eğitimlerine COVİD19 tedbirleri dahilinde 21 branşta hizmet vermeye başladı.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı Çocuk Kulübü, yeni dönem hazırlıklarını tamamlayarak 21 branşta hizmet vermeye başladı. Cumhuriyet Mahallesi Kapalı Pazaryeri ve Aile Yaşam Merkezi’ndeki yerinde yeni dönemi karşılayan Çocuk Kulübü, Robotik Kodlama, Fen Bilimleri, Matematik, Mental Aritmetik, Değerler Eğitimi, Görsel Sanatlar, Tasarım Atölyesi, İngilizce, Fiziksel Gelişim, Karikatür, Bağlama, Piyano, Gitar, Sahne Sanatları, Çocuk Korosu, Modern Dans, Keman, Ritim, Jimnastik (46 Yaş), Bale (46 Yaş) Ana sınıfı (46 Yaş) branşları ile çocuklara eğitim verecek.



Tedbirler en üst seviyede

Derslerin 30 dakika süre ile sınırlı ve her sınıfın teneffüs saatlerinin ayrı düzenlenmesi, sınıf ve odalar sürekli olarak doğal yöntemlerle havalandırılması, kulüp giriş ve çıkışlarında velilerin bina içine alınmaması, öğrencileri her gün aynı velinin bırakıp almasını sağlayacak uyarıların yapılması, sınıflara, koridorlara, giriş ve çıkışlara el dezenfektan üniteleri yerleştirilmesi, kulübe giriş ve çıkışlarda temassız ateş ölçerlerle ölçüm yapılması ve kullanılmış maske ve eldivenler için kapaklı atık kutuları yerleştirilmesi gibi bir takım tedbirler de getirildi.

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