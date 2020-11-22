Bolu Dağı’ndan izni olmayıp geçenler cezayı yedi Kısıtlama sürecinde sokağa çıkanlara 18 bin 900 lira ceza yazıldı

– Korona virüs ile mücadele kapsamında başlatılan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sokağa çıkan araç sürücülerine yönelik Bolu Dağı’nda emniyet ekiplerince uygulama yapıldı. İzinsiz sokağa çıkanlara cezai işlem uygulandı.



Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı, sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü. Sadece kargo şirketlerine ait araçların tırmanışa geçtiği Bolu Dağı’nda Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kısıtlamaya uymayanlar üzerinde denetim gerçekleştirdi. Saat 20.00 itibari ile başlayan denetimlerde belgesi olan sürücüler trafik yönünden denetim yapılırken, belgesi olmayan sürücü ve araç içerisindeki yolculara cezai işlem uygulandı. Yaklaşık 2 saat içinde yüzlerce kamyon ve aracı denetleyen ekipler 4 araç sürücüsü ve araçlarda yolcu olarak bulunan 2 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasında sokağa çıkmalarından dolayı 3 bin 150 liradan toplam 18 bin 900 lira cezai işlem uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.