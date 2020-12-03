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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği fındık yüklü TIR, devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada fındıkların yola dökülmesi nedeniyle D-100 kara yolu Ankara istikameti bir süre ulaşıma kapalı kaldı.

Kaza, dün gece, D-100 kara yolu Cumayeri Sapağı mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Nejdet Acar idaresindeki 54 B 1266 plakalı fındık yüklü TIR, yol yapım çalışması nedeniyle daralan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. TIR dorsesinde yüklü olan fındıklar yola saçıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapanırken, sürücü Nejdet Acar yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Acar, Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yola saçılan fındıklar nedeniyle kapanan yolda trafik ekipleri sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Fındıkların yoldan temizlenmesiyle yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Cumayeri Tezcan SOLMAZ

2020-12-03 10:34:10



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