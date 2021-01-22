Dere yatağında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de dere yatağında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Köpek kendisini kurtaran itfaiye erine kendini sevdirdi.

Karahacı Musa Mahallesi'nde, Karaca Deresi'nde mahsur kalan köpeği fark eden vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Bir itfaiyeci ip merdivenle dere yatağına indi, kucağına aldığı köpeği yukarı çıkardı.

Köpek, kendisini kurtaran itfaiye erinin yanına gelerek kendini sevdirdi. Herhangi bir yarası olmayan köpek daha sonra bölgeden ayrıldı.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-01-22 10:27:01



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