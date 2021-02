Düzce en donanımlı okuluna kavuşacak 2 Katlı okulun ilk katı tamamlanmak üzere

Düzce’nin Aziziye Mahallesinde, kasım ayında temeli atılan Kasım Aktaş Ortaokulu inşaatında çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor. Başkan Özlü, Düzce’nin her türlü donanıma sahip modern bir ortaokula kavuşacağını belirtti.

Düzce’de 18 dönüm arsa üzerine inşaatına başlanan 48 derslikli Kasım Aktaş Ortaokulun ilk katı ortaya çıkmaya başladı. 24 dersliğin yapımını Hayırsever iş adamı Kasım Aktaş’ın üstlendiği, diğer 24 dersliğinin ise Milli Eğitim Bakanlığı, Düzce İl özel İdaresi, Düzce Belediyesi ve bağışlarla yapılacak olan ortaokulunun çalışmalarını Başkan Özlü, gün gün takip ediyor.

Kasım Aktaş Ortaokulunun Düzce’de ikili eğitime son verecek en kapsamlı modern okullarından biri olacağını belirten Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “İki bloktan oluşan okulumuz, alışılmış, klasik dersliklerden farklı şekilde dizayn edilecek. Cam ağırlıklı bir bina olacak. Konferans salonundan spor salonuna, teknoloji tasarım atölyesinden bilgisayar, müzik, fen dersliklerine varıncaya kadar çok amaçlı olarak donatılacak. Her katında kantin bulunacak. Eğitime destek adına Düzce’mize kazandırdığımız en güzel, en anlamlı yatırımımız. Çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim alması bizim gurur tablomuzdur. Vatanına, milletine bağlı Anadolu’nun her köşesinde görev yapacak Doktor Zeynepler, Mühendis Ahmetler, Öğretmen Ayşelerin yetişmesinde katkı sağlayan herkese bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Okulumuz Düzce’mize, Türkiye’mize hayırlı olsun. İnşallah yeni eğitim öğretim yılında içinde bulunduğumuz salgın hastalığın bitmesiyle beraber öğrencilerimizi yeni okullarında karşılayacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.