Vali Atay’dan Yeşilay Haftası kutlaması,

– Düzce Valisi Cevdet Atay, teknoloji bağımlılığına dikkat çekerek “Alkol, tütün, madde ve kumar bağımlılığının yanı sıra, genç kuşağı tehdit eden bir yeni tehlike de teknoloji bağımlılığıdır” dedi.

Her yıl 17 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay Haftası nedeniyle Düzce Valisi Cevdet kutlama mesajı yayınladı. Atay, Yeşilay’ın önemli bir misyonu üstlendiğini belirterek “Geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimizin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi yolunda alkol, tütün ve bağımlılık yapıcı maddelerin neden olduğu tahribatın çeşitli etkinliklerle gözler önüne serildiği Yeşilay Haftası, önemli bir misyonu yerine getirmektedir. Aile ve toplum huzurunu korumak, çocuklarımıza barış ve saygının hakim olduğu bir gelecek bırakmak için; tütün, alkol, uyuşturucu başta olmak üzere, tüm bağımlılıklara karşı bilinçli olmak zorundayız. Alkol, tütün, madde ve kumar bağımlılığının yanı sıra, genç kuşağı tehdit eden bir yeni tehlike de teknoloji bağımlılığıdır. Bağımlılıklar bireyin hem fiziksel hem de ruhsal sağlığını etkilemekte ve bu etkiler zincirleme bir şekilde hayatın her alanında farklı sonuçlara neden olmaktadır.

Bu anlayışın bir gereği olarak ilimiz genelinde her türlü olumsuzlukla mücadelede gösterdiğimiz hassasiyeti, çocuklarımızın ve gençlerimizin akıl, beden ve ruh sağlığını tehdit eden her türlü olumsuzlukla mücadele konusunda kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle toplumu bilinçlendirme, farkındalık oluşturma ve bağımlılığı önleme mücadelesi çerçevesinde; Yeşilay Haftası’nı kutluyor; tüm vatandaşlarımıza sigara, alkol ve madde bağımlılığından uzak, sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum” ifadelerinde bulundu.

Vali Cevdet Atay, sık sık Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ni ziyaret ederek çalımalar hakkında bilgiler alıyor.

