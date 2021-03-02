Alt yapı çalışmalarında tarihi eser kalıntıları bulundu İSKİ’nin alt yapı çalışmaları durduruldu Arkeologlar bölgede inceleme çalışmalarına başladı

– İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren İSKİ ekipleri, Düzce’nin Darıcı Mahallesi’nde kazı çalışmaları sırasında tarihi eser kalıntılarına rastlandı. Çalışmalar durdurulurken, Düzce Müze Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kazı alanında inceleme çalışması başlattı.

Düzce’den İstanbul’a su götürülme çalışmaları kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Düzce’de alt yapı çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinden Cumayeri ilçesine kadar alt yapıda boru döşeme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar kapsamında Düzce’de uzun bir süredir çalışmalarını sürdüren İSKİ ekipleri, Düzce’nin Darıcı Mahallesi’nde ki alt yapı kazısı esnasında tarihi kalıntılar tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarihi kalıntıların çıktığı bölgede tutanak tutarak, durumu Düzce Müze Müdürlüğü’ne bildirdi. Bölgeye gelen müze müdürlüğüne bağlı arkeologlar kazı çalışmasını durdurarak, çıkan kalıntılar için inceleme başlattı. Kalıntıların çıktığı alan şeritler ile çevrilirken, ince kazı çalışmaları da başlatıldı.



“Tarihi kalıntılar çıkınca kazıyı durdurduk”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına İSKİ olarak bölgede alt yapı çalışmaları yaptıklarını dile getiren İSKİ harita teknikeri Emre Karaduman, "Kaynaşlı’dan Cumayeri ilçesine kadar melen havza koruma projesi olarak alt yapı çalışmamız var. Şu anda Darıcı Mahallesi'ndeyiz. Buradaki kazı çalışmaları esnasında tarihi kalıntılar meydana çıktı. Bu nedenden dolayı müze müdürlüğü tarafından kazı çalışması durduruldu. Şu anda çıkan tarihi eserlerin incelenmesi için çalışmalar yapılıyor. İncelemeler tamamlandıktan sonra biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şu anda İSKİ olarak çalışmalarımızı diğer noktalarda devam ettiriyoruz. Tarihi eser olarak diğer noktalarda bir şey çıkmadı. Sadece burada bir tarihi eser kalıntısı ortaya çıktı. Burada ki çalışmalarda müze müdürlüğü tarafından durduruldu. Bunun neticesinde buradaki çalışmalarımıza da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kültür Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından bölgeye gönderilecek uzmanlar ile birlikte tarihi eser kalıntılarında incelemelerin de devam edeceği öğrenildi.

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