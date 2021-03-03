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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversite öğrencileri pandemiye rağmen değer üretiyor

İHA

Üniversite öğrencileri pandemiye rağmen değer üretiyor

– Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Betül Manav, mezun olurken arkasında çok anlamlı bir hatıra bıraktı.
Makine Mühendisliği Bölümü lisans bitirme tezi kapsamında, akademik danışman hocası Dr. Öğr. Üyesi Mert Kılınçel ile birlikte gerçekleştirdikleri çalışmada, 50 ton kapasiteli bir hidrolik pres tezgâhı tasarladı. Tasarımını hayata geçirmek isteyen Betül Manav, Sakarya ilinde makine imalat sanayinde hizmet veren Messer Makine’nin büyük katkıları ile 50 ton kapasiteli hidrolik pres imalatını tamamladı. Pandemi şartlarına rağmen özverili bir çalışmanın eseri olan pres tezgâhı Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’ne hibe edildi. Tasarımını hayata geçiren ve hayallerini gerçekleştiren Manav, Düzce Üniversitesi’nde dört yıllık mühendislik eğitimi boyunca edindiği tecrübelerin ve kazanımların bu ürünün ortaya çıkmasında büyük önem taşıdığını vurgularken, ardından gelecek olan mühendis adaylarının da faydasına olacak bir projeyi hayata geçirdiği için çok memnun olduğunu dile getirdi. Bu projenin hayata geçirilebilmesi için Düzce Üniversitesi’nin altyapı ve imkanlarını öğrencilerine cömertçe sunduğunu ifade eden Betül Manav, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar başta olmak üzere hocalarının her birine emekleri için ayrı ayrı teşekkür etti. Ayrıca tasarım ve imalat sırasında verdiği maddi ve manevi her türlü destek ve iş birliği için Messer Makine firmasına da minnettar olduğunu vurguladı.

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