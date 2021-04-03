Ehliyetsiz sürücü gece kartallarından kaçamadı

– Düzce’de uzun bir aranın ardından tekrar uygulanmaya koyulan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında gece kartalları Atatürk Bulvarı üzerinde denetim yaptığı esnada bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu ve ruhsatsız silah bulundurduğu tespit edildi.

Korona virüs salgını sonrasında vakaların artışa geçmesi ile birlikte Düzce’de uzun bir aranın ardından tekrar başlatılan 56 saatlik kısıtlamada gece kartalları Atatürk Bulvarı üzerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimler esnasında kısıtlama ihlali yapan kişilere yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimler kapsamında 4 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesi ile ceza işlem uygulandı. Ayrıca güzergah üzerinde yapılan kontrollerde bir araç sürücüsünün hem sokağa çıkma izninin olmadığı hem de ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Şahsın üzerinde yapılan kontrollerde de ruhsatsız silah taşıdığı tespit edildi. Ehliyetsiz araç kullanmak, sokağa çıkma kısıtlamamasına uymamak, ruhsatsız silah bulundurmaktan 15 bin 968 lira para cezası kesildi.

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