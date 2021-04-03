Heyelan olan yolda asfaltlama devam ediyor Vali Cevdet Atay “Servis yolu pazar günü hizmete açılacak”

–DüzceZonguldak karayolundaki heyelan sonrasında yapılan alternatif yol çalışmalarını inceleyen Düzce Valisi Cevdet Atay, “Servis yolu pazar günü akşam üzeri vatandaşlarımızın hizmetine açılacaktır” dedi.

Düzce'yi Karadeniz'e bağlayan önemli geçiş güzergahlarından olan DüzceAkçakoca karayolunda meydana gelen heyelanın ardından yol gidiş gelişli trafiğe kapatılmıştı. Ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmeyen güzergahta, binek araçlar ise köy yollarına yönlendiriliyor.

Bölgede karayolları ekipleri tarafından yapılan alternatif yol çalışmaları da devam ediyor. Düzce Valisi Cevdet Atay, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ile birlikte bölgede inceleme yaptı.

4 Nisan Pazar günü akşam saatlerinde alternatif olarak kullanılacak olan yolun tamamlanacağını belirten Vali Atay, "Servis yolunda asfaltlama çalışmalarımız devam ediyor. Pazar günü akşamüzeri vatandaşlarımızın hizmetine açılacaktır" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.