Heyelan olan yolda asfaltlama devam ediyor Vali Cevdet Atay “Servis yolu pazar günü hizmete açılacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Heyelan olan yolda asfaltlama devam ediyor Vali Cevdet Atay “Servis yolu pazar günü hizmete açılacak”

İHA

Heyelan olan yolda asfaltlama devam ediyor Vali Cevdet Atay “Servis yolu pazar günü hizmete açılacak”

–DüzceZonguldak karayolundaki heyelan sonrasında yapılan alternatif yol çalışmalarını inceleyen Düzce Valisi Cevdet Atay, “Servis yolu pazar günü akşam üzeri vatandaşlarımızın hizmetine açılacaktır” dedi.
Düzce'yi Karadeniz'e bağlayan önemli geçiş güzergahlarından olan DüzceAkçakoca karayolunda meydana gelen heyelanın ardından yol gidiş gelişli trafiğe kapatılmıştı. Ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmeyen güzergahta, binek araçlar ise köy yollarına yönlendiriliyor.
Bölgede karayolları ekipleri tarafından yapılan alternatif yol çalışmaları da devam ediyor. Düzce Valisi Cevdet Atay, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ile birlikte bölgede inceleme yaptı.
4 Nisan Pazar günü akşam saatlerinde alternatif olarak kullanılacak olan yolun tamamlanacağını belirten Vali Atay, "Servis yolunda asfaltlama çalışmalarımız devam ediyor. Pazar günü akşamüzeri vatandaşlarımızın hizmetine açılacaktır" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Müdürler iş adamları ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Müdürler iş adamları ile bir araya geldi
Ulaşım saatlerinde yeni düzenleme yapıldı
YEREL HABERLER Ulaşım saatlerinde yeni düzenleme yapıldı
Düzce’de ithalat ihracatı geçti
YEREL HABERLER Düzce’de ithalat ihracatı geçti
Oda başkanları ile tarımsal projeler değerlendirildi
YEREL HABERLER Oda başkanları ile tarımsal projeler değerlendirildi
Ehliyetsiz sürücü gece kartallarından kaçamadı
YEREL HABERLER Ehliyetsiz sürücü gece kartallarından kaçamadı
Kırmızı renge dönen Düzce’de 83 bin 910 kişi aşılandı
YEREL HABERLER Kırmızı renge dönen Düzce’de 83 bin 910 kişi aşılandı
Düzce’de cadde ve sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Düzce’de cadde ve sokaklar boş kaldı
Yoldan çıkan otomobil bariyerleri yerinden söküp refüje çıktı
YEREL HABERLER Yoldan çıkan otomobil bariyerleri yerinden söküp ...
Düzce’de boşanma oranı düştü 2 bin 324 kişi ise evlenmek için evet dedi
YEREL HABERLER Düzce’de boşanma oranı düştü 2 bin 324 kişi ise ...
Doğadan toplanan mantarlara dikkat Uzmanından zehirlenme uyarı: “Dağdan bulduğunuz mantarları yemeyin” “Zehirlenme vakalarında acil müdahale çok önemli”
YEREL HABERLER Doğadan toplanan mantarlara dikkat Uzmanından ...
Düzce’de kayıtlı araç sayısı 116 bini geçti
YEREL HABERLER Düzce’de kayıtlı araç sayısı 116 bini geçti
Otizmli çocuklara jandarma ve polis şefkati
YEREL HABERLER Otizmli çocuklara jandarma ve polis şefkati
Bakan Selçuk: "Bu bir rekor, Türkiye’de hiç bu kadar fidan almamıştım" Bakan Selçuk adına Düzce’de aynı anda 750 fidan dikildi
YEREL HABERLER Bakan Selçuk: "Bu bir rekor, Türkiye’de hiç bu kadar ...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "İş adamlarının yaptığı bir okul bizim üç okul yapmamıza bedel" Başkan Özlü talep etti, Bakan söz verdi Bakan Selçuk’tan Öğretmen evi sözü
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "İş adamlarının ...
Tüberküloz, insanlık var olduğundan beri halk sağlığı sorunu
YEREL HABERLER Tüberküloz, insanlık var olduğundan beri halk sağlığı ...
Başkan Özlü, Düzce’yi turizm kenti yapmakta kararlı
YEREL HABERLER Başkan Özlü, Düzce’yi turizm kenti yapmakta kararlı
Çocuk kulubünden anlamlı etkinlik Otistik çocuklar gönüllerince eğlendi
YEREL HABERLER Çocuk kulubünden anlamlı etkinlik Otistik çocuklar ...
Bakan Selçuk'dan yüz yüze eğitim açıklaması
YEREL HABERLER Bakan Selçuk'dan yüz yüze eğitim açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması: “Önümüzdeki süreçte yüz yüze eğitime çok daha yüksek katılımlı şekilde devam etmek istiyoruz” “ilkokullarda yüzde 80’lerin üzerinde katılım söz konusu, ortaokullarda yüzde 76 civarında bir katılım var, liselerde ise yüzde 70 civarında bir katılım var”
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan yüz yüze eğitim ...
Bakan Selçuk: "Ara eleman yetiştirmeyi önemsiyoruz" Bakan Ziya Selçuk, Düzce'de 19 eğitim kuruluşunun toplu açılışını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Bakan Selçuk: "Ara eleman yetiştirmeyi ...
Hayvanları doyuracak bitkiler tarlaları yeşertti
YEREL HABERLER Hayvanları doyuracak bitkiler tarlaları yeşertti
Başkan Koloğlu’ndan Aydoğan’a ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Koloğlu’ndan Aydoğan’a ziyaret
Polisten iki ayrı uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Polisten iki ayrı uyuşturucu operasyonu
Düzce'de heyelanın olduğu bölgede yeni yol çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Düzce'de heyelanın olduğu bölgede yeni yol ...