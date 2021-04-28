DTSO Başkanı Şahin “Üretimde dijital dönüşüm önemli”

Üretimde Dijital Dönüşüm Online Seminerinde konuşan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim (DTSO) Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, yeni vizyonun en önemli maddesinin ÜniversiteSanayi işbirliği ile bölge sanayisinin teknolojik ve dijital dönüşümlerine katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Üretimde dijital dönüşüm projesi kapsamında KOSGEB İl Müdürü Necdet Yaşar Şahin’in konuşmacı olarak katıldığı “Üretimde Dijital Dönüşüm Online Semineri gerçekleştirdik. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından online semineriıe konuk olan Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, dijitalleşme konusunun önemini belirterek, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın yürütmekte olduğu Üretimde Dijital Dönüşüm Projesinin Düzce’ye önemli bir katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Daha sonra söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, 2018 yılında göreve geldikten sonra belirledikleri yeni vizyonun en önemli maddesinin ÜniversiteSanayi işbirliği ile bölge sanayisinin teknolojik ve dijital dönüşümlerine katkı sağlamak olduğunu, Üretimde Dijital Dönüşüm Projesinin de bu amaca yönelik olarak hazırlandığını söyledi.

KOSGEB Müdürü Necdet Yaşar Şahin, sanayide dijitalleşme proje teklif çağrısı ile ilgili olarak, teklif çağrısı kapsamında kimlerin başvuru yapabileceği, proje konularının neler olabileceği, destek tutarları ve destek oranları hakkında bilgiler verdi. Proje konuları ile ilgili alt başlıklar, proje konusunu belirlerken ve başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken önemli hususların da ele alındığı program, katılımcıların sordukları soruların cevaplandırılmasından sonra sona erdi.

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