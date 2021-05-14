Akçakoca'da 1 dönümlük alan yandı

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– Düzce’nin Akçakoca ilçesinde temizlik için yakılan ateşte bir dönüm alan zarar gördü.

Yangın Akçakoca ilçesi Töngelli Köyü Pirinçlik bölgesinde meydana geldi. Fındık tarlasında bahar temizliği yapan bir vatandaşın ateşe verdiği çalı çırpıdan çıkan alevler bahçe kenarındaki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye, Akçakoca Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangında, 1 dönüm alan zarar gördü.

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