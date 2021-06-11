Mutfak sanatları yakında açılıyor

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Düzce Belediyesi tarafından Bahçeşehir bölgesinde yapımı devam eden Mutfak sanatları merkezinin çalışmalarında sona gelindi. Merkez yakında hizmete açılacak.

Düzce Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda yapımına başlanan Mutfak Sanatları Merkezi yakında hizmete açılacak. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, merkezde çalışmaların sona geldiğini açıkladı. Özlü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Düzce’mize uzun yıllar hizmet edecek modern tesisimizde sona yaklaştık. Düzce Mutfak Sanatları Merkezi’nin eşsiz doğa manzarası eşliğinde vatandaşlarımız misafirlerini ağırlayabilecek, huzurlu bir ortamda yöresel yemekleri ve birçok lezzet tadabilecek” ifadelerinde bulundu.

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