Minibüse çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE´nin Çilimli ilçesinde dönüş yapmaya çalışan servis minibüsüne çarpan motosiklet sürücüsü Hasan Yasin Çelik, hayatını kaybetti.

Kaza saat 16.30 sıralarında Çilimli ilçesi Koşoğlu köyü sapağında meydana geldi. Hasan Yasin Çelik idaresindeki plakasız motosiklet, öğrenci taşıyan ve önünde sağa dönüş yapan Yusuf Çiçek yönetimindeki 81 S 0045 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Hasan Yasin Çelik, başını beton direğe çarparak hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çelik'in cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Çilimli Tezcan SOLMAZ

2021-06-14 18:30:24



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