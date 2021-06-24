Cedidiye meydan projesi için toplandılar

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Cedidiye Meydan Projesinin başlamasına haftalar kala mülk sahipleri ile buluştu. Projeyi hazırlarken mülk sahiplerinin haklarının titizlikle korunduğunu hatırlatan Başkan Özlü; “Yapılacak olan çalışmalar ile ilgili kimsenin zerre şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

Millet Bahçesi, Kent Estetiği Projesi ile bütünlük sağlayacak olan Cedidiye Meydan Projesinin uygulanması için son hazırlıklar yapılırken, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bölgedeki mülk sahipleri ile buluştu. Proje alanında hissesi bulunan hak sahipleri buluşan Başkan Özlü’ye Proje Müdürü İnşaat Mühendisi Mustafa Erkan da eşlik etti.



“Epey mesafe aldık”

Toplantıda Cedidiye Meydan Projesinin detaylarını ilk olarak Proje Müdürü Mustafa Erkan’ın katılımcılara anlattı. Erkan’ın ardından söz alan Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü meydana yakışır bir proje hazırlandığını söyleyerek, “Yaklaşık bir yıldır bu konuyu konuşuyoruz. Epey mesafe aldık. Sizlerin de malumudur ki oradaki yapılar derme çatma yapılar. Burada şehir kimliğine uygunluk verelim istedik” dedi.

Meydana yönelik yapılan ilk projeyi beğenmediklerini, mevcut projeyi hazırladıklarını söyleyen Başkan Özlü, “Hazırladığımız proje güzel oldu. Paydaşlar tarafından da kabul gördü. Sizin ve bizim içimize sinen bir iş yapmak istiyoruz. Proje ile alakalı zerre endişeniz olmasın. Kamuoyu ile paylaştığımız projeyi yapacağız. Hak sahiplerinin mülkiyet haklarını korumak bizim görevimiz” şeklinde konuştu.



“Cedidiye camii restore edilecek”

Cedidiye Camisinin restorasyonu için Ankara’da görüşmeler yaptığını da belirten Başkan Özlü, “Bir takım görüşmeler için Ankara’ya gittiğimde Vakıflar Genel Müdürü ile de görüştüm. Kendisine Cedidiye Camisinin durumunu ilettim. Caminin restorasyonu konusunda gereken desteği sağlayacaklar, bunun sözünü aldım. Cedidiye Cami bizim yapacağımız inşaat süreci ile eş zamanlı olarak restore edilecek” dedi. Toplantı soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

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