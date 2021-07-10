Fenerbahçeli taraftarlardan antrenmana yoğun ilgi

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Fenerbahçeli taraftarlar, sarılacivertlilerin kamp yaptığı Topuk Yaylası’na akın etti.

Yeni sezon hazırlıklarına Düzce’de Topuk Yaylası Tesisleri’nde devam eden Fenerbahçe’de sarılacivertli taraftarlar takımlarını izlemek için tesise akın etti. Antrenmanın başlangıcında dışarıdan tezahüratlarda bulunan taraftarlar daha sonra çalışmaların yapıldığı saha kenarına alındı. Fenerbahçeli futbolculara tezahüratlarıyla destek veren sarılacivertli taraftarların yanına Teknik Direktör Vitor Pereira gelerek formaları imzaladı.

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