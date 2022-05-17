İş fikri yarışmasının kazananları belli oldu

– Düzce Üniversitesi, Düzce Teknopark, Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi iş birliğiyle düzenlenen STARTAP FinTech 2022 iş fikri yarışmasının kapanış programında dereceye girenler belli oldu.

Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa; Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Düzce Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Özkan Şahin, kamu kurumları ve sanayi kuruluşlarının temsilcileri, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, üniversitesanayi iş birliği alanında öncü konumda olduklarını dile getirerek sözlerine başladı. Düzce’de 140 fabrikada Düzce Üniversitesi’nde görev yapan akademisyenlerin danışmanlığında 140 ülkeye ihracat gerçekleştirmekten memnun olduklarını söyleyen Şahin, dünyada yapay zeka, tarım ve suyun önemine vurgu yaptı. 2030 ve 2050 yıllarına kadar dünyada birçok mesleğin yok olacağına işaret eden Şahin, dijital dönüşüm konusunda gençlerden umutlu olduklarını sözlerine ekledi.

Rektör Nigar Demircan Çakar, her yıl özel alanlara dokunan birçok iş fikri yarışması düzenlediklerini ifade ederek daha adil olması açısından bu yıl yarışma temasının finans teknolojileri olarak belirlediklerini söyledi. Bu tür yarışmaların öğrencilere birçok fırsat sunduğunun altını çizen Çakar, tüm takımların Kapsül Kuluçka Merkezi tarafından destekleneceğinin müjdesini verdi.

Açılış konuşmalarının ardından etkinliğe sponsor ve destek olan kurumlara, eğitmenlere ve kişilere plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi.



90’dan fazla katılım oldu

Düzce’de ve bölgede girişimcilik kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak, hem girişimcilere hem de girişimci adaylarına iş fikrinden ticarileşmeye kadar devam eden süreçlerde onlara destek olmak amacıyla düzenlenen STARTAP FinTech 2022’ye 24 iş fikri ve 90’dan fazla katılımcı başvurdu.

12 takımın seçildiği yarışmada; girişimci adayları, iş fikirlerini geliştirmek için 48 saat boyunca hiç uyumadan Düzce Üniversitesi akademisyenleri ile bölgedeki kamu kurumları ve sanayi kuruluşlarının temsilcilerinin yer aldığı eğitmen ve mentörlerden destek alarak dereceye girmek için kıyasıya yarıştı.

İş fikri takımları, fikirlerini iş modeline çevirerek projelerini olgunlaştırdı.



60 bin lira ödül dağıtıldı

Yapılan jüri değerlendirmesi sonucunda; Eternal takımı Instant Way projesiyle birinci olarak 25 bin TL ödülün sahibi oldu. Unicorn takımı Kriptola projesiyle ikincilik derecesi elde ederken 15 bin TL ödül kazandı. İki takımın da üçüncülük kazandığı yarışmada, Stillfly takımı aynı adlı projesiyle, Arı2 takımı ise Crypto League projesiyle 10’ar bin TL’lik ödüle layık görüldü.

Dereceye girerek ödül almaya hak kazanan takımlar, iş fikrinden ticarileşmeye kadar devam eden süreçlerde hayallerindeki fikri hayata geçirme imkanına ulaştı.

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