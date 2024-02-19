Düzenli olmayan tansiyon kalbi vuruyor!

TANSİYON BELİRLİ BİR DEĞER ARASINDA OLMALI

Yüksek tansiyonun tedavi edilmesinin yanında tansiyon değerlerinin de kontrolde tutulmasının önemli olduğuna değinen Uzm. Dr. Seyidoğlu, “Tansiyonun 140/90 mmHg veya daha yüksek olması hipertansiyon kabul edilir. İdeal tansiyon değerleri ise kılavuzlara göre 90/60mmHg ile 120/80mmHg arasında olmalıdır. Tansiyonun 90/60 mmHg veya daha düşük olması da düşük tansiyon olarak bilinir. Genellikle tansiyon 120/80 mmHg ile 140/90 mmHg arasında tutulmazsa yüksek tansiyona yakalanma riskiyle karşı karşıya kalınabilir" ifadelerini kullandı.