"Dvořák’a Armağan" konseri Borusan Sanat'ta

Borusan Sanat çevrimiçi video platformu borusansanat.tv üzerinden yayınladığı ücretsiz konser kayıtlarıyla izleyicilerine buluşmaya devam ediyor.

2 Mayıs Pazar günü saat 11.00’de borusansanat.tv’de Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO),Stanislav Kochanovsky yönetimiyle dinleyicinin karşısına çıkacak. Dünyanın saygın müzik otoriterleri tarafından övgüyle karşılanan Kochanovsky, “Dvořák’a Armağan” başlıklı bu konserde maceracı ruhunu yaşattığı müziğini, repertuvara kattığı eşsiz serenatlarıyla taçlandıran Antonin Dvořák’ın yapıtlarını seslendirecek.

Stanislav Kochanovsky

Yönettiği başyapıtlarla hem müzikseverler hem de dünyanın önde gelen müzik basını tarafından çok büyük beğeni toplayan Stanislav Kochanovsky, geçtiğimiz sezon Viyana Senfoni, Paris Orkestrası, Mariinsky Tiyatrosu Orkestrası ve Strasbourg Filarmoni Orkestrası gibi topluluklarla başarılı konserlere imza atmıştı. BİFO ve Kochanovsky bu konserle dinleyicilerini, Antonín Dvořák’ın çok beğenilen ve sıkça seslendirilen yaylı çalgılar ve üflemeli çalgılar için “Serenad”ıyla bir araya getirecek.

Nisan Ak konser öncesi keyifli sohbetleriyle borusansanat.tv’de olacak.

Borusan Quartet ve BİFO Mayıs ayına kadar borusansanat.tv’de!

BİFO’nun onursal şefi Gürer Aykal yönetiminde viyolonselci Camille Thomas’nın BİFO’ya eşlik ettiği, “Klasik Müziğin Ustaları” başlığını taşıyan konser bu hafta da izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor. Mayıs ayına kadar borusansanat.tv’de yayınlanmaya devam edecek konserde Camille Thomas, 1730 yılına ait bir Stradivarius ile Robert Schumann’ın konçerto repertuvarına kazandırdığı nadir incilerden biri olan La minör Konçertosu’nu seslendiriyor. Konser ayrıca, Türkiye’de çağdaş müziğin üretimi ve eğitimi üzerine yeri doldurulamayacak emekler vermiş olan değerli bestecimiz ve eğitmenimiz Muammer Sun’un Yaylı Çalgılar Orkestrası için Türküler ve Oyun Havaları alt başlığını taşıyan Demet adlı yapıtı ile başlıyor.

Borusan Quartet “Ustalar Geçidi” isimli konseri 2 Mayıs tarihine kadar borusansanat.tv’de yayında olacak. Borusan Quartet bu konserinde, 20. yüzyılın müzik dehalarından Anton von Webern’in 21 yaşındayken ilhamını bir aşkın acısıyla bularak bestelediği Langsamer Satz ve ustaların ustası Johannes Brahms’ın müzik yaşamının önceki yıllarına ait birikimlerini ustaca işlediği La Minör 2 Numaralı Dörtlü’sünü seslendiriliyor.

Jonah Parzen-Johnson, Borusan Müzik Evi’nde!

Borusan Klasik radyonun sevilen programı “Borusan Müzik Evi”, çağdaş müzik ve disiplinlerarası performansları dinleyicilerine sunmaya devam ediyor. 30 Nisan Cuma günü saat 23.00’te bariton saksafoncu Jonah Parzen-Johnson, daha önce yayınlanan ve büyük beğeni toplayan programı için hazırladığı seçkisi bir kez daha dinleyicilerle buluşacak.

Jonah Parzen-Johnson



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