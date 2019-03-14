SGK 4A kapsamında bulunan milyonlarca vatandaşın en fazla merak ettiği konulardan biri de emekli ödeme bilgileri... Pek çok vatandaş, emekli ödeme bilgilerini öğrenmek için il ve ilçelerdeki SGK müdürlüklerine başvuruyordu.

e-Devlet'ten sunulan hizmetle 4A emekli ödeme bilgilerini öğrenmek çok daha kolay hale geldi.

e-DEVLET'TEN 4A EMEKLİ ÖDEME BİLGİSİ SORGULAMA

4A emekli ödeme bilgilerinizi "turkiye.gov.tr" adresine girerek ulaşabilirsiniz. T.C. kimlik numaranız ve PTT şubelerinden alacağınız e-Devlet şifreniz ile birlikte sisteme giriş yapın. Daha sonra arama çubuğuna "4A emekli ödeme bilgisi sorgulama" yazın. Çıkan sonuca tıkladıktan sonra 4A emekli ödeme bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.

4A emekli ödeme bilgilerinizi sorgulamak için tıklayın