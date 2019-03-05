E Devlet hizmetlerinden yararlanabilmek için TC kimlik numaranızı ve PTT'den alacağınız kişiye özel şifreniz ile sisteme giriş yapmalısınız. E Devlet şifrenizi sistem üzerinden değiştirebilirsiniz. Tabi şifrenizi unuttuysanız da kimlik bilgileriniz ve bir yakınınızın TC kimlik numarasını kullanarak internetten şifre alabilirsiniz. E Devlet'in bunun için en önemli şartı sisteme kayıtlı bir telefonunuzun bulunması. Eğer, daha önce tanımlama yapmadıysanız, yeni şifre almak için size en yakın PTT şubesine giderek bu işlemi gerçekleştirmeniz gerekir. İşte e-devlet giriş sayfası ve internetten e-devlet şifresi almak için gereken şartlar...

E-DEVLET GİRİŞ

e-Devlet giriş sayfasına girerken uzantının güvenli olup olmadığına dikkat edilmeli. e-Devlet'e sadece https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir adresi üzerinde T.C. kimlik no ve e-Devlet şifresi ile giriş yapılıyor.

KİMLER İNTERNETTEN E DEVLET ŞİFRESİ ALABİLİR?

* Daha önce cep telefonu numaranızı www.turkiye.gov.tr'ye kaydedip, doğruladıysanız, PTT'ye gitmeden yeni bir şifre oluşturabilirsiniz.

*Mobil imza veya elektronik imza kullanıcısı iseniz bunlardan biri ile de sisteme giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.

*İnternet bankacılığı müşterisi iseniz, https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/Banka-Giris sayfasında müşterisi olduğunuz bankanın İnternet şubesi sayfasına giriş yaptıktan sonra tekrar bir şifreye ihtiyaç duymadan doğrudan e-Devlet Kapısı'na giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.

İNTERNETTE E DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

E Devlet Kapısı üzerinden şifre unuttum seçeneği ile yeni şifre alma işlemini PTT'ye gitmeden gerçekleştirebilirsiniz. TC Nüfus Cüzdanınızdaki bilgiler ile alabileceğiniz şifre işlemi aşağıdaki gibidir;

1. E Devlet Kapısı giriş sayfasını açın.

2. Şifre doldurma alının altındaki 'şifremi unuttum' seçeneğine tıklayın

3. Açılan sayfada "Şifremi Hatırlamıyorum" seçeneğini işaretleyip ileri deyin

4. Kimlik No.- Kimlik Detay -İletişim Bilgisi adımlarını geçmeniz gerekiyor. Nüfus Cüzdanınızdaki bilgiler ile bu alanları doldurun

5. E Devlet bir yakınınızın TC. kimlik numarasını isteyecek.

6. Son adım yeni şifre oluşturmadır. Kullanmak istediğiniz yeni şifreyi girip onaylayın.