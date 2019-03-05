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E Devlet hizmetlerinden yararlanabilmek için TC kimlik numaranızı ve PTT'den alacağınız kişiye özel şifreniz ile sisteme giriş yapmalısınız. E Devlet şifrenizi sistem üzerinden değiştirebilirsiniz. Tabi şifrenizi unuttuysanız da kimlik bilgileriniz ve bir yakınınızın TC kimlik numarasını kullanarak internetten şifre alabilirsiniz. E Devlet'in bunun için en önemli şartı sisteme kayıtlı bir telefonunuzun bulunması. Eğer, daha önce tanımlama yapmadıysanız, yeni şifre almak için size en yakın PTT şubesine giderek bu işlemi gerçekleştirmeniz gerekir. İşte e-devlet giriş sayfası ve internetten e-devlet şifresi almak için gereken şartlar...
E-DEVLET GİRİŞ
e-Devlet giriş sayfasına girerken uzantının güvenli olup olmadığına dikkat edilmeli. e-Devlet'e sadece https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir adresi üzerinde T.C. kimlik no ve e-Devlet şifresi ile giriş yapılıyor.
KİMLER İNTERNETTEN E DEVLET ŞİFRESİ ALABİLİR?
* Daha önce cep telefonu numaranızı www.turkiye.gov.tr'ye kaydedip, doğruladıysanız, PTT'ye gitmeden yeni bir şifre oluşturabilirsiniz.
*Mobil imza veya elektronik imza kullanıcısı iseniz bunlardan biri ile de sisteme giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.
*İnternet bankacılığı müşterisi iseniz, https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/Banka-Giris sayfasında müşterisi olduğunuz bankanın İnternet şubesi sayfasına giriş yaptıktan sonra tekrar bir şifreye ihtiyaç duymadan doğrudan e-Devlet Kapısı'na giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.
İNTERNETTE E DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?
E Devlet Kapısı üzerinden şifre unuttum seçeneği ile yeni şifre alma işlemini PTT'ye gitmeden gerçekleştirebilirsiniz. TC Nüfus Cüzdanınızdaki bilgiler ile alabileceğiniz şifre işlemi aşağıdaki gibidir;
1. E Devlet Kapısı giriş sayfasını açın.
2. Şifre doldurma alının altındaki 'şifremi unuttum' seçeneğine tıklayın
3. Açılan sayfada "Şifremi Hatırlamıyorum" seçeneğini işaretleyip ileri deyin
4. Kimlik No.- Kimlik Detay -İletişim Bilgisi adımlarını geçmeniz gerekiyor. Nüfus Cüzdanınızdaki bilgiler ile bu alanları doldurun
5. E Devlet bir yakınınızın TC. kimlik numarasını isteyecek.
6. Son adım yeni şifre oluşturmadır. Kullanmak istediğiniz yeni şifreyi girip onaylayın.
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