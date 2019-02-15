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Alt-üst soy bilgisi sorgulama işlemi, e-Devlet'in son dönemde en çok konuşulan hizmetleri arasında yer aldı. Öyle ki, kendisinin ve ailesinin soyağacını merak eden milyonlarca vatandaşın ilgisiyle e-Devlet sistemi kısa bir süre ulaşılamaz hale gelmişti.
Hizmetin başlamasından bugüne kadar çok sayıda vatandaş soyağacı sorgulama işlemini e-Devlet'te bulunan alt-üst soy bilgisi sorgulama hizmeti ile gerçekleştirerek ailesinin geçmişine dair bilgi sahibi oldu.
Peki e-Devlet'ten alt-üst soy sorgulama işlemi nasıl yapılıyor? İşte ayrıntılar...
e-DEVLET'TEN SOYAĞACI BİLGİSİ SORGULAMA
Alt-üst soy bilgisi sorgulama işlemini yapabilmek için ilk olarak e-Devlet'in internet sitesine (www.turkiye.gov.tr) giriş yapın. Sisteme T.C. kimlik numaranız ve şifrenizi kullanarak girebilirsiniz. Eğer e-Devlet şifreniz yoksa veya şifrenizi unuttuysanız PTT merkez müdürlüklerinden ya da PTT şubelerinden size özel şifrenizi alabilirsiniz.
T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra, "Hizmetler" bölümüne gelerek "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü" kategorisi altında bulunan "Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama" seçeneğine tıklayın ve işleminizi gerçekleştirin.
Alt-üst soy bilgisi sorgulama işleminizi gerçekleştirmek için daha kısa bir yöntem daha bulunuyor.
e-Devlet'te yer alan arama bölümüne "soyağacı" kelimesini yazarak arama yapabilirsiniz. Arama sonucunda karşınıza çıkacak olan "Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama" seçeneğine tıklayarak hem kendinizin hem de ailenizin soyağacını öğrenebilirsiniz.
e-Devlet'ten direkt olarak soyağacı bilginizi sorgulamak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
https://www.turkiye.gov.tr/nvi-alt-ust-soy-bilgisi-sorgulama
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