Alt-üst soy bilgisi sorgulama işlemi, e-Devlet'in son dönemde en çok konuşulan hizmetleri arasında yer aldı. Öyle ki, kendisinin ve ailesinin soyağacını merak eden milyonlarca vatandaşın ilgisiyle e-Devlet sistemi kısa bir süre ulaşılamaz hale gelmişti.

Hizmetin başlamasından bugüne kadar çok sayıda vatandaş soyağacı sorgulama işlemini e-Devlet'te bulunan alt-üst soy bilgisi sorgulama hizmeti ile gerçekleştirerek ailesinin geçmişine dair bilgi sahibi oldu.

Peki e-Devlet'ten alt-üst soy sorgulama işlemi nasıl yapılıyor? İşte ayrıntılar...

e-DEVLET'TEN SOYAĞACI BİLGİSİ SORGULAMA

Alt-üst soy bilgisi sorgulama işlemini yapabilmek için ilk olarak e-Devlet'in internet sitesine (www.turkiye.gov.tr) giriş yapın. Sisteme T.C. kimlik numaranız ve şifrenizi kullanarak girebilirsiniz. Eğer e-Devlet şifreniz yoksa veya şifrenizi unuttuysanız PTT merkez müdürlüklerinden ya da PTT şubelerinden size özel şifrenizi alabilirsiniz.

T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra, "Hizmetler" bölümüne gelerek "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü" kategorisi altında bulunan "Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama" seçeneğine tıklayın ve işleminizi gerçekleştirin.

Alt-üst soy bilgisi sorgulama işleminizi gerçekleştirmek için daha kısa bir yöntem daha bulunuyor.

e-Devlet'te yer alan arama bölümüne "soyağacı" kelimesini yazarak arama yapabilirsiniz. Arama sonucunda karşınıza çıkacak olan "Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama" seçeneğine tıklayarak hem kendinizin hem de ailenizin soyağacını öğrenebilirsiniz.

e-Devlet'ten direkt olarak soyağacı bilginizi sorgulamak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/nvi-alt-ust-soy-bilgisi-sorgulama