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E-okul not girişi kapandı mı? 2022-2023 e-okul giriş sistemi ne zaman kapanacak?

2022-2023 eğitim-öğretim yılında son günlere girildi. Okulların kapanmasına kısa bir süre kala öğrenciler ve veliler, e-okul not girişinin kapanıp kapanmadığı ve ne zaman kapanacağına dair araştırmalar yapıyor. İşte, söz konusu duruma dair tüm bilgiler...

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  • E okul not girişi kapandı mı? 2022-2023 E okul giriş sistemi ne zaman kapanacak?

    E-Okul not giriş sitemi ile ilgili araştırmalar gün itibariyle yoğunlaşmış durumda. Karne günü için geri sayıma başlayan öğrenciler, not giriş sisteminin kapanıp kapanmadığını merak ediyor. İşte, 2022-2023 e-okul not giriş sistemi kapanış tarihi ile ilgili son durum...
  • E okul not girişi kapandı mı? 2022-2023 E okul giriş sistemi ne zaman kapanacak?

    E-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR, NOT GİRİŞLERİ KAPANDI MI?

    VBS not girişinin kapanış tarihine yönelik araştırmalar başladı. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihi olan 16 Haziran 2023'ten birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.
  • E okul not girişi kapandı mı? 2022-2023 E okul giriş sistemi ne zaman kapanacak?

    E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

    E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci ve veliler için 7/24 hizmet veriyor. Bu noktada sistemde herhangi bir kapanma olmayacak. Öğrenci, öğretmen, veliler ve idare için e okul VBS karne gününe kadar açık olacak.
  • E okul not girişi kapandı mı? 2022-2023 E okul giriş sistemi ne zaman kapanacak?

    KARNE NOT ORTALAMASI NASIL YAPILIR?

    İlk birinci yazılı puanın, daha sonra ikinci ve varsa üçüncü yazılı puanın toplanması sonucunda kaç tane sınav varsa o rakama bölünmesiyle ortaya çıkar. Böylece Tüm dersler için notlar toplanır ve kaç ders varsa ona bölünür.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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