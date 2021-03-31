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e-YDS 2021/4 İngilizce Başvurular başladı! e-YDS 2021/4 İngilizce başvuru ücreti ve başvuru kılavuzu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 2021 yılı içinde gerçekleştirilecek elektronik sınavlardan biri olan e-YDS 2021/4 İngilizce başvuruları başladı. e-YDS 2021/4 İngilizce sınavına katılmak isteyen adaylar ÖSYM üzerinden başvurularını yapabilirler. İşte e-YDS 2021/4 İngilizce başvuru ücreti ve başvuru kılavuzu

e-YDS 2021/4 İngilizce Başvurular başladı! e-YDS 2021/4 İngilizce başvuru ücreti ve başvuru kılavuzu

Mayıs ayının ilk haftasında gerçekleşecek olan 2021 Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı e-YDS 2021/4 İngilizce başvuruları ÖSYM üzerinden başladı. Sınava katılmak isteyen adaylar 29 Nisan 2021 tarihine kadar başvuru ücretini ödeyerek başvuru yapabilecek. İşte e-YDS 2021/4 İngilizce başvuru ücreti ve başvuru kılavuzu

E-YDS 2021/4 İNGİLİZCE SINAVI NE ZAMAN?

e-YDS 2021/4 İngilizce alanında, 08 Mayıs 2021 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olup sınav cevaplama süresi 180 dakikadır. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

E-YDS 2021/4 BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

E-YDS 2021/4 İNGİLİZCE SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

Sınava başvuru süreci, 31 Mart 2021 – 29 Nisan 2021 tarihleri arasında olup adaylar, başvurularını 31 Mart 2021 tarihinde ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden saat 14.00'ten itibaren yapabilecekler. e-YDS’ye başvuru yapacak adayların ödeme işleminden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.

2021 E-YDS/4 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

E-YDS 2021/4 İNGİLİZCE BAŞVURU ÜCRETİ

SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 13.45, 3 saat (180 dakika)
SINAV ÜCRETİ : 290,00 TL

E-YDS 2021/4 İNGİLİZCE SINAVI KONTENJANLARI NEDİR?

Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara’da 3500, İstanbul’da 432, İzmir’de 84 olacak. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacak. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacak.

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