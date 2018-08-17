Eastleigh - Wrexham sahaya çıkıyor

İngiltere Ulusal Lig heyecanı devam ediyor. Eastleigh, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Wrexham takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Eastleigh 6 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Wrexham 10 puanda ve 1. sırada. Eastleigh, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Wrexham, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 324 kodlu maçı oynayanlar; Eastleigh galibiyet oranı 2.50, beraberlik oranı 3.10, Wrexham galibiyet oranı 2.10. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Eastleigh son haftadaki Solihull Moors müsabasında 1-4 kazandı.

Wrexham, AFC Fylde karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Eastleigh, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 2 gol yedi.

Wrexham ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Wrexham, 3 gol atarken 0 gol yedi.

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