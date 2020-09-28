EBA ile uzaktan eğitim kaldığı yerden yarın devam edecek. 29 Eylül pazartesi günü EBA'da yer alacak dersler ve ders saatleri belli oldu. MEB tarafından yayınlanan ders programında ilkokul, ortaokul ve lise dersleri yer alıyor. Canlı ders saatleri için aşağıdaki tablodan yararlanabilirsiniz.
EBA Destek Noktası; hafta içi 09.00-18.00, hafta sonu 10.00-18.00 saatleri arasında açıktır.
EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI
|09.00
|TÜRKÇE-4
|Okuma Kültürü (Kelime Çalışması, Ana Fikir, Konu, Metne Uygun Başlık Bulma)
|EBA İzle TRT İzle *
|09.30
|MATEMATİK-4
|Doğal Sayılar (10000’e kadar 100’er ve 1000’er Ritmik Sayma)
|EBA İzle
|TRT İzle *
|10.00
|TÜRKÇE-3
|Birey ve Toplum (Gezmeyi Seven Ağaç-1)
|EBA İzle
|TRT İzle *
|10.30
|MATEMATİK-3
|Doğal Sayılar (Basamak Değerleri-1)
|EBA İzle
|TRT İzle *
|11.00
|TÜRKÇE-2
|Birey ve Toplum (Hecelere Ayırma)
|EBA İzle
|TRT İzle *
|11.30
|MATEMATİK-2
|Doğal Sayılar (Nesne Sayısını Tahmin Etme)
|EBA İzle
|TRT İzle *
|12.00
|OKUYORUM YAZIYORUM
|Okuma Yazmaya Hazırlık
|TRT İzle *
|12.30
|TÜRKÇE-1
|Zaman ve Mekân (Çizgi Çalışmaları-3)
|TRT İzle *
|13.00
|MATEMATİK-1
|Uzamsal İlişkiler (Uzak-Yakın, İçinde-Dışında)
|EBA İzle
|TRT İzle *
|13.30
|TÜRKÇE
|Noktalama İşaretleri
|EBA İzle
|TRT İzle *
|14.00
|MATEMATİK
|Ritmik Sayma
|EBA İzle
|TRT İzle *
|14.30
|1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
|Selamlaşma-Tanışma-Hal-Hatır Sorma
|EBA İzle
|TRT İzle *
|15.00
|TÜRKÇE-4 (Tekrar)
|Okuma Kültürü (Kelime Çalışması, Ana Fikir, Konu, Metne Uygun Başlık Bulma)
|EBA İzle
|TRT İzle *
|15.30
|MATEMATİK-4 (Tekrar)
|Doğal Sayılar (10000’e kadar 100’er ve 1000’er Ritmik Sayma)
|EBA İzle
|TRT İzle *
|16.00
|TÜRKÇE-3 (Tekrar)
|Birey ve Toplum (Gezmeyi Seven Ağaç-1)
|EBA İzle
|TRT İzle *
|16.30
|MATEMATİK-3 (Tekrar)
|Doğal Sayılar (Basamak Değerleri-1)
|EBA İzle
|TRT İzle *
|17.00
|TÜRKÇE-2 (Tekrar)
|Birey ve Toplum (Hecelere Ayırma)
|EBA İzle
|TRT İzle *
|17.30
|MATEMATİK-2 (Tekrar)
|Doğal Sayılar (Nesne Sayısını Tahmin Etme)
|EBA İzle
|TRT İzle *
|18.00
|OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar)
|Okuma Yazmaya Hazırlık
|TRT İzle *
|18.30
|TÜRKÇE-1 (Tekrar)
|Zaman ve Mekân (Çizgi Çalışmaları-3)
|TRT İzle *
|19.00
|MATEMATİK-1 (Tekrar)
|Uzamsal İlişkiler (Uzak-Yakın, İçinde-Dışında)
|EBA İzle
|TRT İzle *
|19.30
|TÜRKÇE (Tekrar)
|Noktalama İşaretleri
|EBA İzle
|TRT İzle *
|20.00
|MATEMATİK (Tekrar)
|Ritmik Sayma
|EBA İzle
|TRT İzle *
|20.30
|1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)
|Selamlaşma-Tanışma-Hal-Hatır Sorma
|EBA İzle
|TRT İzle *
|21.00
|YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN
|Dr. Gözde DURMUŞ
|EBA İzle
EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI
|09.00
|TÜRKÇE-5
|Sözcükte Anlam /Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
|TRT İzle *
|09.30
|MATEMATİK-5
|Doğal Sayılar
|EBA İzle
|TRT İzle *
|10.00
|TÜRKÇE-6
|Sözcükte Anlam /Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
|EBA İzle
|TRT İzle *
|10.30
|MATEMATİK-6
|Doğal Sayılarla İşlemler
|EBA İzle
|TRT İzle *
|11.00
|TÜRKÇE-7
|Sözcükte Anlam /Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
|EBA İzle
|TRT İzle *
|11.30
|MATEMATİK-7
|Tam Sayılarla İşlemler
|EBA İzle
|TRT İzle *
|12.00
|TÜRKÇE-8
|Sözcükte Anlam /Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
|TRT İzle *
|12.30
|MATEMATİK-8
|Çarpanlar ve Katlar
|EBA İzle
|TRT İzle *
|13.00
|ARAPÇA-5
|Harflerin Yazılışı - 2 (Başta – Ortada - Sonda)
|EBA İzle
|TRT İzle *
|13.30
|TÜRKÇE
|Eş Sesli Kelimeler
|EBA İzle
|TRT İzle *
|14.00
|MATEMATİK
|100-1000 Arası Çokluk
|EBA İzle
|TRT İzle *
|14.30
|5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
|Kendini Tanıtma-Bir Başkasını Tanıtma
|EBA İzle
|TRT İzle *
|15.00
|TÜRKÇE-5 (Tekrar)
|Sözcükte Anlam /Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
|TRT İzle *
|15.30
|MATEMATİK-5 (Tekrar)
|Doğal Sayılar
|EBA İzle
|TRT İzle *
|16.00
|TÜRKÇE-6 (Tekrar)
|Sözcükte Anlam /Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
|EBA İzle
|TRT İzle *
|16.30
|MATEMATİK-6 (Tekrar)
|Doğal Sayılarla İşlemler
|EBA İzle
|TRT İzle *
|17.00
|TÜRKÇE-7 (Tekrar)
|Sözcükte Anlam /Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
|EBA İzle
|TRT İzle *
|17.30
|MATEMATİK-7 (Tekrar)
|Tam Sayılarla İşlemler
|EBA İzle
|TRT İzle *
|18.00
|TÜRKÇE-8 (Tekrar)
|Sözcükte Anlam /Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
|TRT İzle *
|18.30
|MATEMATİK-8 (Tekrar)
|Çarpanlar ve Katlar
|EBA İzle
|TRT İzle *
|19.00
|ARAPÇA-5 (Tekrar)
|Harflerin Yazılışı - 2 (Başta – Ortada - Sonda)
|EBA İzle
|TRT İzle *
|19.30
|TÜRKÇE (Tekrar)
|Eş Sesli Kelimeler
|EBA İzle
|TRT İzle *
|20.00
|MATEMATİK (Tekrar)
|100-1000 Arası Çokluk
|EBA İzle
|TRT İzle *
|20.30
|5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)
|Kendini Tanıtma-Bir Başkasını Tanıtma
|EBA İzle
|TRT İzle *
|21.00
|YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN
|Doç. Dr. Gözde DURMUŞ
|EBA İzle
EBA LİSE DERS PROGRAMI
|09.00
|TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9
|Metinlerin Sınıflandırılması, Dilin Kullanımından Doğan Türleri
|TRT İzle *
|09.30
|MATEMATİK-9
|Önermeler ve Bileşik Önermeler
|EBA İzle
|TRT İzle *
|10.00
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9
|1. İslam’da Bilgi Kaynakları ve Bilgi Edinmenin Yolları:
|EBA İzle
|TRT İzle *
|10.30
|TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10
|Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri 1
|TRT İzle *
|11.00
|MATEMATİK-10
|Sıralama ve Seçme
|TRT İzle *
|11.30
|TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11
|Edebiyatın Sanat Akımları İle İlişkisi 2
|EBA İzle
|TRT İzle *
|12.00
|MATEMATİK-11
|Trigonometrik Fonksiyonlar
|EBA İzle
|TRT İzle *
|12.30
|TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12
|Dilin Tarihî Süreç İçerisindeki Değişimi
|TRT İzle *
|13.00
|MATEMATİK-12
|Logaritma Fonksiyonu
|EBA İzle
|TRT İzle *
|13.30
|9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
|"Kendini Tanıtma-Bir Başkasını Tanıtma- A ve B Harfleri"
|EBA İzle
|TRT İzle *
|14.00
|KUR'AN-I KERİM
|Tecvid (Med Harfleri)
|EBA İzle
|TRT İzle *
|14.30
|ARAPÇA-9
|"Basit Muzari Fiiller ve Olumsuzu ve Soruları Zaman zarfı, Tekil Mazi Fiil , Basit Emir"
|EBA İzle
|TRT İzle *
|15.00
|TEMEL DİNİ BİLGİLER-9
|4 İman Esasları - Allaha İman
|EBA İzle
|TRT İzle *
|15.30
|ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9
|Çocuk Ruh Sağlığı-2
|EBA İzle
|TRT İzle *
|16.00
|MUHASEBE VE FİNANSMAN 9
|Mesleki Matematik Aritmetiği-2
|EBA İzle
|TRT İzle *
|16.30
|MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9
|Geometrik Çizimler2
|EBA İzle
|TRT İzle *
|17.00
|TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 (Tekrar)
|Metinlerin Sınıflandırılması, Dilin Kullanımından Doğan Türleri
|TRT İzle *
|17.30
|MATEMATİK-9 (Tekrar)
|Önermeler ve Bileşik Önermeler
|EBA İzle
|TRT İzle *
|18.00
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 (Tekrar)
|1. İslam’da Bilgi Kaynakları ve Bilgi Edinmenin Yolları:
|EBA İzle
|TRT İzle *
|18.30
|TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 (Tekrar)
|Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri 1
|TRT İzle *
|19.00
|MATEMATİK-10 (Tekrar)
|Sıralama ve Seçme
|TRT İzle *
|19.30
|TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar)
|Edebiyatın Sanat Akımları İle İlişkisi 2
|EBA İzle
|TRT İzle *
|20.00
|MATEMATİK-11 (Tekrar)
|Trigonometrik Fonksiyonlar
|EBA İzle
|TRT İzle *
|20.30
|TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar)
|Dilin Tarihî Süreç İçerisindeki Değişimi
|TRT İzle *
|21.00
|MATEMATİK-12 (Tekrar)
|Logaritma Fonksiyonu
|EBA İzle
|TRT İzle *
|21.30
|9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)
|"Kendini Tanıtma-Bir Başkasını Tanıtma- A ve B Harfleri"
|EBA İzle
|TRT İzle *
|22.00
|KUR'AN-I KERİM (Tekrar)
|Tecvid (Med Harfleri)
|EBA İzle
|TRT İzle *
|22.30
|ARAPÇA-9 (Tekrar)
|"Basit Muzari Fiiller ve Olumsuzu ve Soruları Zaman zarfı, Tekil Mazi Fiil , Basit Emir"
|EBA İzle
|TRT İzle *
|23.00
|TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 (Tekrar)
|4 İman Esasları - Allaha İman
|EBA İzle
|TRT İzle *
|23.30
|ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar)
|Çocuk Ruh Sağlığı-2
|EBA İzle
|TRT İzle *
EBA Destek Noktası, eğitimin uzaktan yapıldığı COVID-19 salgın sürecinde, evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin EBA’ya erişimini sağlamak için okul/kurumlarda oluşturulan alanlardır.
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