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Ebrar Karakurt'un çocukluk halleri ortaya çıktı! Milli voleybolcuyu görenler gözlerine inanamadı!

Filenin Sultanları'ndan Ebrar Karakurt, başarılı sporculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da ilgi odağı olan isimlerden. Şimdilerde İtalya'da Igor Gorgonzola Novara'da forma terleten Karakurt, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını yayınladı. Ünlü sporcunun küçüklüğünü görenler gözlerine inanamadı! İşte Ebrar Karakurt'un çocukluğu...

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  • Ebrar Karakurt'un çocukluk halleri ortaya çıktı! Milli voleybolcuyu görenler gözlerine inanamadı!

    Geçtiğimiz sezon Igor Gorgonzola Novara ile 2 yıllık sözleşme imzalayan ve pasör çaprazı pozisyonunda forma terleten başarılı sporcu Ebrar Karakurt, nstagram hesabından yıllar önceki görüntüsünü paylaştı. Ünlü ismin çocukluk halini görenler tanıyamadı.
  • Ebrar Karakurt'un çocukluk halleri ortaya çıktı! Milli voleybolcuyu görenler gözlerine inanamadı!

    Ebrar Karakurt, geçtiğimiz aylarda İtalyan Kadın Voleybol Ligi'nde 'En İyi Oyuncu' (MVP) seçilmişti. Bu başarısının ardından tüm İtalya, Türk voleybolcuyu konuşmuştu.
  • Ebrar Karakurt'un çocukluk halleri ortaya çıktı! Milli voleybolcuyu görenler gözlerine inanamadı!

    Ebrar Karakurt bir dönem yaşadığı ilişkiyle sık sık gündeme geliyordu. İmge ile ayrılan Karakurt'un şimdilerde hayatında biri olmadığı biliniyor. İmge ise fenomen Buse Plan ile aşk yaşıyor ve ikili yurt dışında yaşıyor.
  • Ebrar Karakurt'un çocukluk halleri ortaya çıktı! Milli voleybolcuyu görenler gözlerine inanamadı!

    Ebrar Karakurt, Instagram hesabından yayınladığı çocukluk paylaşımına ''E ben güzelmişim'' notunu düştü.
  • Ebrar Karakurt'un çocukluk halleri ortaya çıktı! Milli voleybolcuyu görenler gözlerine inanamadı!

    İşte Ebrar Karakurt'un küçüklüğü... 
  • Ebrar Karakurt'un çocukluk halleri ortaya çıktı! Milli voleybolcuyu görenler gözlerine inanamadı!
  • Ebrar Karakurt'un çocukluk halleri ortaya çıktı! Milli voleybolcuyu görenler gözlerine inanamadı!
  • Ebrar Karakurt'un çocukluk halleri ortaya çıktı! Milli voleybolcuyu görenler gözlerine inanamadı!

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